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Ракурс
Прорыв блокпоста на Донбассе остановили выстрелы бойца ВСУ, есть погибший

Прорыв блокпоста на Донбассе остановили выстрелы бойца ВСУ, есть погибший

9 фев 2021, 13:41
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На Донбассе пытались прорвать блокпост Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел 8 февраля около села Викторовка Донецкой области, о нем сегодня сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Гражданское авто пыталось прорваться через блокпост к позициям российских оккупантов. Бойцы открыли огонь на поражение. В результате применения стрелкового оружия погиб водитель автомобиля.

Когда ВАЗ 2105 приблизился к блокпосту, то на требование остановиться водитель не отреагировал. Наоборот — он увеличил скорость. Сначала боец ​​сделал предупредительный выстрел вверх, но авто продолжило двигаться в сторону позиций боевиков.


Выстрелы ранили водителя и пассажира, их отвезли в больницу, но водителя спасти не удалось.

Обстоятельства инцидента расследует военная служба правопорядка.

Источник: Ракурс


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