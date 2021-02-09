Прорыв блокпоста на Донбассе остановили выстрелы бойца ВСУ, есть погибший

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Ракурс

На Донбассе пытались прорвать блокпост Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел 8 февраля около села Викторовка Донецкой области, о нем сегодня сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Гражданское авто пыталось прорваться через блокпост к позициям российских оккупантов. Бойцы открыли огонь на поражение. В результате применения стрелкового оружия погиб водитель автомобиля.

Когда ВАЗ 2105 приблизился к блокпосту, то на требование остановиться водитель не отреагировал. Наоборот — он увеличил скорость. Сначала боец ​​сделал предупредительный выстрел вверх, но авто продолжило двигаться в сторону позиций боевиков.

Выстрелы ранили водителя и пассажира, их отвезли в больницу, но водителя спасти не удалось.

Обстоятельства инцидента расследует военная служба правопорядка.