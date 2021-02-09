Сергій Притула вийшов із політради партії «Голос». Фото: tochka.net

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Сергій Притула вийшов із політради політичної сили «Голос» та перестав бути заступником голови партії.

Причина виїду Притули з політради «Голосу» — оновлення її складу. Попередній її склад та заступники голови партії займалися місцевими виборами 2020 року. Зараз партійці обрали новий склад, який займатиметься втіленням Національного плану «Голосу» на 2021 рік. Про це 9 лютого повідомляє «Суспільне» із посиланням на прес-службу політсили.

Зазначається, що тепер за програмний напрямок партії відповідатиме Інна Совсун, за міжнародний — Андрій Осадчук, а парламентський — Ярослав Железняк. Усі зміни затвердили під час з’їзду політсили 29 січня. При цьому в «Голосі» додали, що Притула залишиться членом партії та працюватиме над її розвитком.

Як відомо, у 2020 році, напередодні місцевих виборів, Сергій Притула заявив, що пішов з «Вар'яти-шоу», щоб займатися суспільно-політичною діяльністю. На виборах Притула балотувався від «Голосу» на посаду міського голови Києва, але програв Віталію Кличку.

Нагадаємо, напередодні місцевих виборів в Україні тодішній кандидат на посаду мера Києва Сергій Притула посварився з народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Дубінським в прямому ефірі «1+1».