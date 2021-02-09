На підтримку Навального анонсували нову акцію – у дворах і з ліхтариками. Фото: EPA

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У Росії соратник засудженого опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков придумав нову акцію на 14 лютого — у дворах і з ліхтариками.

Хтось, може, принесе свічки й ви зробите з них, скажімо, сердечко, все ж таки 14 лютого. Сфотографуйте зверху з однієї з квартир і викладіть його в інстаграм. Нехай стрічки соцмереж заповняться тисячами таких палаючих сердець з десятків російських міст, запропонував Волков, пише російська служба ВВС.

За його словами, в країні є багато небайдужих людей, готових приєднатися до акції.

Ви постоїте кілька хвилин, потім до вас спуститься хтось ще і ще з ваших сусідів. Ви думали, що ви один у всьому великому будинку небайдужі до того, що відбувається в країні? Ви побачите, що це не так. Ви познайомитеся зі своїми сусідами, які близькі вам по духу і вам стане разом тепліше, — сказав Волков.

Він зазначив, що акція триватиме 15 хвилин і виходити на площі не потрібно.

Ніякого ОМОНу, ніякого страху. Можливо, вам здасться, що ці 15 хвилин нічого не змінять, але вони змінять все, — заявив Волков.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков попередив, що на порушення закону при проведенні акції будуть реагувати правоохоронні органи.

Важко сказати. У кішки-мишки ні з ким ми грати не будемо. Але, безумовно, наші всі правоохоронці в разі порушення закону винних притягатимуть до відповідальності, — сказав Пєсков журналістам.

Минулого тижня Волков заявив, що нові протестні акції відкладаються до весни.

Зараз протести можуть призвести до того, що вулична активність спаде, а робота команди Навального буде паралізована через затримання та адміністративні арешти активістів, запевняє він.

Не всі прихильники опозиції погодилися з рішенням Волкова.

У соцмережах його звинувачували в тому, що він зливає протест" і не продовжує боротися за звільнення Навального. Деякі висловлювали думку, що потрібно продовжувати протести.

Нагадаємо, у Росії організували зйомки відео на підтримку чинного президента Володимира Путіна, у якому взяли участь працівники бюджетних сфер.

Під час зйомок у російському Волгограді вони були впевнені, що беруть участь у зйомках кліпу гурту «Любе».