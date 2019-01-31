Латвия закрыла рот Скабеевой, Киселеву и Соловьеву, приостановив ретрансляцию канала «Россия РТР»https://racurs.ua/n117567-latviya-zakryla-rot-skabeevoy-kiselevu-i-solovevu-priostanoviv-retranslyaciu-kanala-rossiya-rtr.htmlRacurs.ua
Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил ретрансляцию российского телеканала «Россия РТР».
Решение пока будет действовать три месяца, сообщает 31 января информагентство Leta.
Профильное ведомство страны нашло элементы разжигания ненависти к гражданам Украины в некоторых программах российского канала. В частности, речь идет о «Вечере с Владимиром Соловьевым».
В выпуске от 22 мая 2018 года Национальный совет обнаружил высказывания «с признаками ненависти в адрес части украинского государства».
А в программе «60 минут» от 11 января прошлого года одиозный лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал к войне с Украиной.
Ведомство обращалось с комментариями к экспертам, которые квалифицировали слова ведущих и экспертов разжигающими ненависть к украинцам.
Национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил ЕС и правительству Швеции о нарушении правил вещания, поскольку российский канал, ретранслируемый в Латвии, зарегистрирован в Швеции.
В комментарии к своему решению ведомство отметило, что считает вещание российского канала в Латвии частью «гибридной войны Кремля». Совет отметил, что целью временного запрета ретрансляции «Россия РТР» является «мотивация канала соблюдать латвийские законы».