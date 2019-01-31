Новые рейтинги социологов свидетельствуют об отсутствии в РФ единодушного одобрения курса руководства страны, фото — Эхо России

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Доля жителей России, которые считают, что страна движется по неверному пути, достигла 45%.

Это максимум за последние 12 лет, сообщает 31 января сайт аналитической компании «Левада-центр», комментируя результаты своего опроса.

О том, что дела в России идут в правильном направлении, заявили 42% участников опроса. Еще 13% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Почти идентичные показатели фиксировались социологами «Левада-центра» в 2013 году.

Показатели одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина также скатились до уровня шестилетней давности. В 2013 году его работу одобряли 62% опрошенных. Уровень поддержки рос в течение 2014−2018 лет до 80−85%, но в начале 2019 году упал до 64%.

Опрос провели 25−31 января среди 1,6 тыс. россиян в 136 населенных пунктах всех регионов РФ.

Напомним, что в начале января о значительном падении рейтингов Путина заявили социологи других российских социологических центров. Например, опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения зафиксировал, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину в январе опустился до 33,4%. Это стало новым историческим минимумом рейтинга российского лидера.