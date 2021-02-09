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У Латвії заборонили низку російських телеканалів

16 російських телеканалів заборонили в Латвії (СПИСОК)

9 лют 2021, 14:14
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У Латвії 16 російських телеканалів виключили з переліку тих, які ретранслюються на території країни.

Відповідне рішення Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила, оскільки представник цих телеканалів невідомий з 1 лютого. Про це повідомляється на сайті відомства.

Рішення набере чинності опівночі 10 лютого.

Попередній правовласник SIA «TEM LV» повідомив, що з 1 лютого він більше не має права на ці програми, таку інформацію також надавали кабельні оператори. NEPLP звернувся до можливого нового представника із проханням подати підтверджуючі документи, але відповідні документи так і не надійшли.

Можлива співпраця з санкціонованими особами створює підвищені ризики в бізнесі. У свою чергу, спроби зіпхнути права на поширення комусь «зі сторони» юридично не так просто реалізувати", — наголосив на своїй сторінці у Твіттері член ради Яніс Еглітіс, коментуючи цю новину.

SIA «TEM LV» є частиною холдингу Baltijas mediju alianse, вигодонабувачу якого нещодавно були висунуті звинувачення в порушенні міжнародних санкцій, запроваджених за дії, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України, повідомляє видання Delfi.


Будуть заборонені для ретрансляції такі телеканали:

  • REN TV Baltic;
  • NTV Mir Baltic;
  • Karusel International;
  • NTV Serial («НТВ Сериал»);
  • NTV Stilj («НТВ Стиль»);
  • «НТВ право»;
  • «Киномикс»;
  • «Наше новое кино»;
  • «Родное кино»;
  • «Индийское кино»
  • «Кинокомедия»;
  • «Киносерия»;
  • КВН ТВ;
  • «Кухня ТВ»;
  • «BOX TV»;
  • «HD Life».

8 лютого NEPLP також ухвалила рішення на рік заборонити на території Латвії трансляцію телеканалу «Росія РТР» за мову ненависті щодо України.


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