16 російських телеканалів заборонили в Латвії (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n150173-16-rosiyskyh-telekanaliv-zaborony-v-latviyi-spysok.htmlРакурс
У Латвії 16 російських телеканалів виключили з переліку тих, які ретранслюються на території країни.
Відповідне рішення Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила, оскільки представник цих телеканалів невідомий з 1 лютого. Про це повідомляється на сайті відомства.
Рішення набере чинності опівночі 10 лютого.
Попередній правовласник SIA «TEM LV» повідомив, що з 1 лютого він більше не має права на ці програми, таку інформацію також надавали кабельні оператори. NEPLP звернувся до можливого нового представника із проханням подати підтверджуючі документи, але відповідні документи так і не надійшли.
Можлива співпраця з санкціонованими особами створює підвищені ризики в бізнесі. У свою чергу, спроби зіпхнути права на поширення комусь «зі сторони» юридично не так просто реалізувати", — наголосив на своїй сторінці у Твіттері член ради Яніс Еглітіс, коментуючи цю новину.
SIA «TEM LV» є частиною холдингу Baltijas mediju alianse, вигодонабувачу якого нещодавно були висунуті звинувачення в порушенні міжнародних санкцій, запроваджених за дії, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України, повідомляє видання Delfi.
Будуть заборонені для ретрансляції такі телеканали:
- REN TV Baltic;
- NTV Mir Baltic;
- Karusel International;
- NTV Serial («НТВ Сериал»);
- NTV Stilj («НТВ Стиль»);
- «НТВ право»;
- «Киномикс»;
- «Наше новое кино»;
- «Родное кино»;
- «Индийское кино»
- «Кинокомедия»;
- «Киносерия»;
- КВН ТВ;
- «Кухня ТВ»;
- «BOX TV»;
- «HD Life».
8 лютого NEPLP також ухвалила рішення на рік заборонити на території Латвії трансляцію телеканалу «Росія РТР» за мову ненависті щодо України.