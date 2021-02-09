У Латвії заборонили низку російських телеканалів

https://racurs.ua/ua/n150173-16-rosiyskyh-telekanaliv-zaborony-v-latviyi-spysok.html

Ракурс

У Латвії 16 російських телеканалів виключили з переліку тих, які ретранслюються на території країни.

Відповідне рішення Національна рада Латвії з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила, оскільки представник цих телеканалів невідомий з 1 лютого. Про це повідомляється на сайті відомства.

Рішення набере чинності опівночі 10 лютого.

Попередній правовласник SIA «TEM LV» повідомив, що з 1 лютого він більше не має права на ці програми, таку інформацію також надавали кабельні оператори. NEPLP звернувся до можливого нового представника із проханням подати підтверджуючі документи, але відповідні документи так і не надійшли.

Можлива співпраця з санкціонованими особами створює підвищені ризики в бізнесі. У свою чергу, спроби зіпхнути права на поширення комусь «зі сторони» юридично не так просто реалізувати", — наголосив на своїй сторінці у Твіттері член ради Яніс Еглітіс, коментуючи цю новину.

SIA «TEM LV» є частиною холдингу Baltijas mediju alianse, вигодонабувачу якого нещодавно були висунуті звинувачення в порушенні міжнародних санкцій, запроваджених за дії, що підривають територіальну цілісність і суверенітет України, повідомляє видання Delfi.

Будуть заборонені для ретрансляції такі телеканали:

REN TV Baltic;

NTV Mir Baltic;

Karusel International;

NTV Serial («НТВ Сериал»);

NTV Stilj («НТВ Стиль»);

«НТВ право»;

«Киномикс»;

«Наше новое кино»;

«Родное кино»;

«Индийское кино»

«Кинокомедия»;

«Киносерия»;

КВН ТВ;

«Кухня ТВ»;

«BOX TV»;

«HD Life».

8 лютого NEPLP також ухвалила рішення на рік заборонити на території Латвії трансляцію телеканалу «Росія РТР» за мову ненависті щодо України.