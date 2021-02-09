Четыре гипотезы о передаче COVID-19 человеку назвали в ВОЗ. Фото: vedomosti.ru

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Международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения подготовила четыре гипотезы того, как COVID-19 передался человеку.

Первую теорию об утечке коронавирусной болезни из лаборатории в китайском Ухане называют маловероятной. Об этом сообщает Sky News.

Вторая теория специалистов ВОЗ — человек заразился коронавирусом от животного. При этом эксперты считают маловероятной версию о том, что коронавирус передался от летучей мыши. В организации рекомендуют провести дальнейшие исследования по этому вопросу.

Третья гипотеза — переход от «промежуточного хозяина», который «потенциально ближе к людям». В ВОЗ это называют наиболее вероятной версией, однако она требует дополнительных исследований.

Также есть версия, что коронавирус мог передаться человеку через замороженные продукты, «которые выступают в качестве поверхности для передачи вируса человеку». Эту теорию тоже надо дополнительно изучить.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что попытки определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане, пока не дали результатов. Сейчас эксперты ВОЗ занимаются изучением происхождения вируса и работают вместе с китайскими специалистами.