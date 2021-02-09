Підозрюваний в організації вбивства екс-заступник голови СБУ пообіцяв гори компромату на колег. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150177-pidozruvanyy-v-organizaciyi-vbyvstva-eks-zastupnyk-golovy-sbu-poobicyav-gory-kompromatu-na-koleg.html

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Дмитро Нескоромний, колишній перший заступник голови СБУ, підозрюваний у плануванні вбивства, виклав відеозвернення, в якому заявив про «зміну стратегії захисту» та скасування публічної прес-конференції

Я записую це відео, щоб показати, що я живий, в безпеці та недосяжний для людей, які хотіли б мене усунути, — прочитав він із папірця на відео у Telegram (Телеграм).

Нескромний сказав, що прес-конференції не буде через те, що влада України оголосила його в міжнародний розшук.

За порадою адвокатів мені доведеться змінити тактику захисту. Як саме я буду чинити далі, буде залежати від того, як пройдуть переговори з представниками європейських правоохоронних органів, — йдеться у відеозверненні.

Він заявив, що отримав певні пропозиції, на які не може погодиться як «діючий співробітник СБУ», проте готовий надати європейцям інформацію про «корупцію у вищих ешелонах влади».

Нескоромний сказав, що Служба безпеки України, мовляв, зараз не працює в інтересах держави.

За його словами, багато співробітників СБУ нібито завербовані іноземними спецслужбами, торгують даними та займаються контрабандою.

Глава СБУ Іван Баканов нібито не контролює ситуацію у відомстві, то в президента Зеленського немає повної картини.

У мене є інформація, яку я готовий оприлюднити. Якщо юристи не проти, у телеграм-каналі. Я офіцер, я не боюся Баканова та його оточення. Мене не залякати погрозами та фальшивими кримінальними справами, — заявив Нескоромний.

Нагадаємо, Дмитра Нескоромного, колишнього першого заступника голови Служби безпеки України, дозволив затримати суд. Його підозрюють у замовленні вбивства начальника внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.