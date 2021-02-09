Евросоюз подготовил четыре сценария по режиму Лукашенко. Фото: РБК

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Четыре сценария развития политики Евросоюза в отношении диктаторского режима Александра Лукашенко разработали в Брюсселе.

Группа государств ЕС представила «Доклад руководителей миссий ЕС: обзор ограничительных мер ЕС против Беларуси в феврале 2021 года», где оценивается текущая политическая ситуация в Беларуси. В документе излагаются четыре разных пути в отношении Беларуси. Этот доклад в ближайшие недели обсудят в Брюсселе. Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на внутренний документ.

Первый сценарий имеет название «Подожди и посмотри» и заключается в выжидательной позиции ЕС с постепенным подходом к введению санкций.

Второй под названием «Ппрагматическая равноудаленность» предполагает мирную дипломатию, миссию высокого уровня в Минске или другом нейтральном месте, поддержку предложения о посредничестве. Также предполагается согласие на переговоры с режимом Лукашенко и вступление в своего рода диалог в ОБСЕ, вступление в переговоры на высоком уровне с Россией и США с целью усиления внешнего давления, предложение консультативной миссии ЕС или специального представителя Евросоюза в Беларуси.

Третий путь имеет название «Окончательное ухудшение отношений» и ухудшение отношений с белорусскими физическими и юридическими лицами, которые попали под санкции, снижение уровня дипломатических отношений, а также «поддержку нарушения уголовных и иных дел в соответствии с национальным законам в государствах-членах ЕС против лиц, виновных в пытках и бесчеловечном обращении».

Четвертый путь называется «Практически полное замораживание отношений» и он является самым жестким. В этом случае предполагается полное замораживание отношений Евросоюза с Беларусью и разрыв дипломатических отношений.

Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ряда белорусских физических и юридических лиц, причастных к фальсификации августовских президентских выборов и дальнейших притеснений демократических процессов.