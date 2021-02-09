Еврокомиссара отправляют в отставку за унижение ЕС на переговорах в Москве

Еврокомиссара отправляют в отставку за унижение ЕС на переговорах в Москвеhttps://racurs.ua/n150182-evrokomissara-otpravlyaut-v-otstavku-za-unijenie-es-na-peregovorah-v-moskve.htmlРакурс
Отставки Жозепа Борреля, представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности, требуют больше 80 депутатов Европейского парламента.
Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза, — говорится в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает DPA.
Группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку после «унизительной» поездки в Москву, которая нанесла «серьезный ущерб репутации Евросоюза».
Мы считаем, что президент комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию, — говорится в письме.
По словам депутатов, глава дипломатии ЕС должен был противостоять российскому министру Сергею Лаврову, который говорил о высокомерии ЕС в деле Алексея Навального, и закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.
Во вторник Боррель будет присутствовать на дебатах в Европарламенте по ситуации в России и отчитываться о своей поездке в Москву.
Напомним, Жозеп Боррель на минувшей неделе посетил Москву с официальным визитом, который многие аналитики и эксперты назвали катастрофическим и провальным.