Еврокомиссара отправляют в отставку за унижение ЕС на переговорах в Москве. Фото:

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Отставки Жозепа Борреля, представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности, требуют больше 80 депутатов Европейского парламента.

Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза, — говорится в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает DPA.

Группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку после «унизительной» поездки в Москву, которая нанесла «серьезный ущерб репутации Евросоюза».

Мы считаем, что президент комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию, — говорится в письме.

По словам депутатов, глава дипломатии ЕС должен был противостоять российскому министру Сергею Лаврову, который говорил о высокомерии ЕС в деле Алексея Навального, и закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.

Во вторник Боррель будет присутствовать на дебатах в Европарламенте по ситуации в России и отчитываться о своей поездке в Москву.

Напомним, Жозеп Боррель на минувшей неделе посетил Москву с официальным визитом, который многие аналитики и эксперты назвали катастрофическим и провальным.