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В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Карантинное ноу-хау Степанова и Шмыгаля предлагают применить в Австрии

9 фев 2021, 15:43
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В Австрии предлагают после завершения локдауна ввести карантин выходного дня.

Соответствующую инициативу выдвинул уполномоченный Вены по социальным вопросам и здравоохранению Петер Хакер, сообщает издание kurier.at.

Впрочем, самостоятельно мэрия Вены такие ограничения ввести не может, для этого нужно решение федерального правительства.

Хакер предлагает, чтобы с понедельника по четверг или пятницу действовали имеющиеся ограничения, такие как масочный режим, дистанция и не менее 20 квадратных метров в магазине на одного человека, а в выходные — закрывать все, кроме продуктовых магазинов.

В горсовете Вены считают, что эта инициатива позволит уменьшить распространение коронавирусной болезни COVID-19 после снятия жестких ограничений, действуя как «волнорез», поскольку проходит несколько дней, прежде чем зараженные люди могут заразить других.


В Офисе мэра Вены Михаэля Людвига уже отметили, что «это интересная идея от городского совета», но неизвестно, будет ли она поддержана.

Напомним, карантин выходного дня в Украине был введен 14 ноября. В начале декабря правительство решило его отменить и перейти к «оранжевой зоне».


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