Астероид. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150184-ogromnyy-asteroid-nesetsya-k-zemle-s-rekordnoy-skorostu-foto.html

Ракурс

Астероид гигантского размера набрал огромную скорость и направляется в сторону Земли. Наибольшего приближения с нашей планетой небесное тело достигнет уже 11 февраля.

Необычный космический объект получил название 2021 CO. Об этом сообщает Express.

Сообщается, что сейчас астероид движется через Солнечную систему с поразительной скоростью — 11,6 км/с. Это более 41 тыс. километров в час. По информации астрономов, длина небесного тела составляет 32 метра, что примерно соответствует размерам бразильской статуи Христа.



Прохождение астероида было классифицировано учеными как околоземной объект NEO, что позволяет им изучать историю Солнечной системы. NEO — это кометы и астероиды, которые подталкиваются гравитационным притяжением соседних планет на орбите, что позволяет им «заходить в гости» к Земле.

Напомним, ранее мы сообщали, что астероид 2001 FO32 приближается к Земле с огромной скоростью — 34,4 км в секунду или 123 тыс. км/ч. Космический камень пролетит мимо Земли 21 марта 2021 года на расстоянии более 2 млн км, что в пять раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.