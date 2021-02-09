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Ракурс
Астероид. Фото: Istock

Огромный астероид несется к Земле с рекордной скоростью (ФОТО)

9 фев 2021, 15:44
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Астероид гигантского размера набрал огромную скорость и направляется в сторону Земли. Наибольшего приближения с нашей планетой небесное тело достигнет уже 11 февраля.

Необычный космический объект получил название 2021 CO. Об этом сообщает Express.


Сообщается, что сейчас астероид движется через Солнечную систему с поразительной скоростью — 11,6 км/с. Это более 41 тыс. километров в час. По информации астрономов, длина небесного тела составляет 32 метра, что примерно соответствует размерам бразильской статуи Христа.

Приближение астероида. Фото: NASAПрохождение астероида было классифицировано учеными как околоземной объект NEO, что позволяет им изучать историю Солнечной системы. NEO — это кометы и астероиды, которые подталкиваются гравитационным притяжением соседних планет на орбите, что позволяет им «заходить в гости» к Земле.

Напомним, ранее мы сообщали, что астероид 2001 FO32 приближается к Земле с огромной скоростью — 34,4 км в секунду или 123 тыс. км/ч. Космический камень пролетит мимо Земли 21 марта 2021 года на расстоянии более 2 млн км, что в пять раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.


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