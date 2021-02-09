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«Светофорное» зонирование Украины начнет действовать в феврале — Ляшко о новом карантине

«Светофорное» зонирование Украины начнет действовать в феврале — Ляшко о новом карантине

9 фев 2021, 18:23
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Разделение на карантинные зоны в Украине вскоре будет проходить по новой «светофорной» методике. Об этом 9 февраля заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Мы предложим правительству новый «светофор» зон эпидемической опасности, которые будут существовать в Украине уже в середине или в конце февраля, — сказал он.

По словам Ляшко, будут четкие «маячки» о том, где ситуация дестабилизируется и нужно принимать дополнительные меры. Главным показателем в предложенной методике адаптивного карантина должна стать способность системы здравоохранения оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

«Светофорных» зон эпидемиологической опасности будет несколько — три или четыре. И они будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется, и где нужно принимать сразу дополнительные мероприятия, — сказал Ляшко.

Также замглавы Минздрава подробнее рассказал о делении на новые коронавирусные зоны.


Когда мы говорим о других уровнях эпидбезопасности, которые мы хотим ввести в адаптивном карантине: зеленый, желтый, оранжевый — они будут затрагивать не карантин, а демонстрировать органам местного самоуправления, бизнесу о рисках дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе, что может привести к негативным последствиям (увеличению количества больных, госпитализаций) и, потенциальный риск, что система здравоохранения может не справиться, — резюмировал Ляшко.

Источник: Ракурс


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