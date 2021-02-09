«Светофорное» зонирование Украины начнет действовать в феврале — Ляшко о новом карантине

https://racurs.ua/n150198-svetofornoe-zonirovanie-ukrainy-nachnet-deystvovat-v-fevrale-lyashko-o-novom-karantine.html

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Разделение на карантинные зоны в Украине вскоре будет проходить по новой «светофорной» методике. Об этом 9 февраля заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Мы предложим правительству новый «светофор» зон эпидемической опасности, которые будут существовать в Украине уже в середине или в конце февраля, — сказал он.

По словам Ляшко, будут четкие «маячки» о том, где ситуация дестабилизируется и нужно принимать дополнительные меры. Главным показателем в предложенной методике адаптивного карантина должна стать способность системы здравоохранения оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

«Светофорных» зон эпидемиологической опасности будет несколько — три или четыре. И они будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется, и где нужно принимать сразу дополнительные мероприятия, — сказал Ляшко.

Также замглавы Минздрава подробнее рассказал о делении на новые коронавирусные зоны.