Податкові перевірки частково розблокував уряд

https://racurs.ua/ua/n150197-podatkovi-perevirky-chastkovo-rozblokuvav-uryad-dokument.html

Ракурс

Податкові перевірки частково розблокували в Україні — Кабінет міністрів у лютому оприлюднив постанову «Про скорочення строку дії обмеження в частині дії мораторію на проведення деяких видів перевірок».

Документ, датований 3 лютого, з’явився на сайті уряду.

Постанова Кабміну розблоковує дію тимчасово зупинених документальних та фактичних перевірок, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними.

Також мораторій знято на:

документальні перевірки суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які сформували податковий кредит за рахунок оформлення ризикових операцій з придбання товарів або послуг;



документальні позапланові перевірки платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями або валютної виручки за експортними операціями.

Нагадаємо, Верховна Рада запровадила мораторій на проведення податкових перевірок 18 березня 2020 року у зв’язку з жорстким карантином. Відтоді мораторій продовжували кілька разів.