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Ракурс
Налоговые проверки частично разблокировал Кабмин

Налоговые проверки частично разблокировал Кабмин

9 фев 2021, 17:58
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Налоговые проверки частично разблокировали в Украине — Кабинет министров в феврале обнародовал постановление «О сокращении срока действия ограничений в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок».

Документ, датированный 3 февраля, появился на сайте правительства.

Постановление Кабмина разблокирует действие временно остановленных документальных и фактических проверок, которые были начаты до 18 марта 2020 года и не были завершены.

Также мораторий снят на:

документальные проверки субъектов хозяйствования реального сектора экономики, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению товаров или услуг;


документальные внеплановые проверки налогоплательщиков, по которым получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении плательщиком валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям или валютной выручки по экспортным операциям.

Напомним, Верховная Рада ввела мораторий на проведение налоговых проверок 18 марта 2020 года в связи с жестким карантином. С тех пор мораторий продлевали несколько раз.

Источник: Ракурс


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