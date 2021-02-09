Новий унікальний вид «американських» китів виявили біля узбережжя США

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Новий унікальний вид «американських» китів виявили біля узбережжя США морські біологи. Ссавці живуть в північно-східній частині Мексиканської затоки.

Популяція «американських» китів оцінюється менш ніж в 100 особин — вони перебувають під загрозою зникнення. Тварини назвали китами Райса в честь американського біолога Дейла Райса, пише The Guardian.

Генетики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) підтвердили, що йдеться про дійсно новий вид китів. Вони розвинули рідкісну стратегію годування — кити йдуть глибоко під воду навколо каньйону ДеСото, приблизно за 100 км на південь від Мобіла, штат Алабама. Ссавці ззовні нагадують китів Брайда, які також мешкають в Мексиканській затоці, проте кити Брайда зазвичай годуються біля поверхні.

Нагадаємо, у Мексиканській затоці кити, а також представники флори і фауни, сильно потерпали через масштабні розливи нафти, зіткнення з кораблями, шум суден і попадання в рибальські тенета. Вчені зауважують особливу вразливість китів, оскільки вночі вони сплять біля поверхні води.