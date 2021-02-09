Купить COVID-вакцину и выбрать производителя украинцы смогут самостоятельно — Степанов

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Купить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 и по собственному усмотрению выбрать фармкомпанию-производителя вакцин смогут граждане Украины. Об этом 9 февраля заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины. Исходя из конъюнктуры и того, что ни один производитель сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется раньше лета этого не случится, — сообщил министр, передает Телеграм-канал Минздрава «Коронавирус в регионах».

По словам главы Минздрава, он сам готов сделать прививку любой вакциной, которая пройдет процесс регистрации в Украине.

Напомним, ранее сегодня главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» рассказал о разделении Украины на карантинные зоны, которое вскоре будет проходить по новой «светофорной» методике.