Портнову позволили распространять персональные данные команды «Схем» — детали

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Андрей Портнов получил косвенную победу в деле об обнародовании персональных данных участников команды расследователей «Схемы» — 9 февраля Печерский райсуд Киева во второй раз поддержал чиновника времен Виктора Януковича и обязал водителя редакции, личные данные которого Портнов распространил в соцсетях, покрыть расходы скандального экс-нардепа на адвокатов.

Об этом сообщает журналистка совместного проекта «Радио Свобода» и «UА Первый» «Схемы» Наталья Седлецкая в Фейсбук.

На заседании в среду столичный суд отказал водителю «Схем» Сергею Ищенко в удовлетворении иска о защите права на приватность и отклонил его просьбу обязать Портнова удалить его персональные данные из публичного пространства: паспортные данные, домашний адрес и тому подобное.

Кроме того, суд обязал Ищенко выплатить Портнову 57,5 тыс. грн расходов на адвокатов. Редакция намерена обжаловать такое решение суда.

Этим решением государство в лице суда второй раз признало законным распространение персональных данных. Фактически, судом проигнорировано Конституцию Украины и закон «О защите персональных данных». Закон говорит, что такое распространение незаконно, — заявила адвокат водителя.



Напомним, 1 ноября 2019 года бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов выложил в своем Телеграм-канале персональные данные водителей съемочной группы «Схем», которые помогали журналисту Михаилу Ткачу в подготовке расследования о влиянии и возможных связях Портнова с властью. Среди опубликованного — паспортные данные и домашний адрес водителей, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке по месту жительства. Впоследствии Портнов угрожал редакции «Схем» публикацией их личной информации, а также «анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток».

Впоследствии Печерский райсуд отказал в удовлетворении иска и другому водителю редакции «Схем».