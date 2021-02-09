500 лавин сошли в Колорадо за неделю, есть жертвы — новости мира

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Ракурс

Лавины в США за первую неделю февраля унесли жизни 15 человек — это самые смертоносные показатели зимнего сезона, начиная с 1910 года. По данным Информационного центра по лавинам Колорадо (CAIC), с 29 января только в этом штате сошли 500 лавин, в которых погибли четыре человека.

В 1910 году на западной стороне перевала Стивенс в Вашингтоне в результате сильной лавины погибли 96 человек, пишет The Denver Channel.

Всего с начала сезона 2020−2021 года в США лавины стали причиной гибели 21 человека: в Колорадо погибли восемь человек, в Юте — шесть, на Аляске — три, в Вайоминге, Нью-Гэмпшире, Калифорнии и Монтане зарегистрировано по одному смертельному случаю.