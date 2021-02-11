Погода в Украине. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/n150312-sneg-gololedica-i-silnyy-veter-pogoda-v-ukraine-12-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 12 февраля ожидается облачная с прояснениями, в северных и западных областях выпадет снег.

В южных, центральных и восточных регионах страны пройдет мокрый снег, временами переходящий в дождь, на дорогах образуется гололедица, сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер северо-западный, юго-западный, 5−15 м/с, порывы до 18−21 м/с.

Синоптики предупреждают о потенциально опасных погодных условиях.

Погода в Киеве ожидается со снегом днем ​​и ночью. Температура воздуха в течение суток будет одинаковой — 9−11° ниже нуля.

Погода в Харькове будет с дождем и мокрым снегом, синоптики прогнозируют 4−6° мороза.

Погода в Одессе также ожидается снежная. Ночью температура воздуха будет 2−5° мороза, а днем ​​столбики термометра покажут 7−9° ниже нуля.

Погода во Львове будет с осадками — днем ​​и ночью прогнозируют снег. Столбики термометра ночью покажут 12−13° ниже нуля, а днем ​​будет 10−12° мороза.

Погода в Карпатах ожидается со снегом в течение суток. Ночью температура воздуха будет 10−12° мороза, днем ​​прогнозируют 9−10° ниже нуля.

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на своей странице в Facebook.

12 февраля северо-западный ветер в Украине будет сильным, штормовым. Усиление ветра соответственно усиливает ощущение холода, снижает так называемую температуру комфорта. В Киеве завтра ожидается снег, днем он будет ослабевать. В дальнейшем циклон Volker покинет пределы Украины, а мощный северный антициклон Helida прервет эту серию южных циклонов. К нам идет существенное похолодание! — прогнозирует Диденко.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 февраля ожидается относительно спокойная, утром и вечером прогнозируют небольшие возмущения.

Напомним, в Киеве февраль 2021 года может быть наиболее снежным за последние полвека. По 14 февраля снежный покров, как ожидается, вырастет до 70−75 см.