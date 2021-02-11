Снегопады в Украине. Фото: Istock

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Снегопады в Украине продолжаются уже несколько суток, из-за чего новые трассы были временно закрыты.

Снег наблюдается в Киеве и области, а также в большинстве западных регионов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на таких дорогах:

г. Киев — на въезд в г. Киева на а/д (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков;

М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка;

Н-08 Борисполь-Мариуполь);

Львовская область — на а/д М-06 Киев-Чоп, М-10 Львов-Краковец, М-11 Львов-Шегини, Н-13 Львов-Ужгород, Н-17 Львов-Луцк, Р-15 Ковель-Жовква — в пределах области;

Ивано-Франковская область — на а/д М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка (с. Вербиловцы до границы с Тернопольской областью);

Закарпатская область — на перевалочных участках дорог (Латирский, Абранском перевалы) М-06 Киев — Чоп;

Черкасская область — на а/д М-05 Киев-Одесса, Р-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Запорожье (через Кременчуг) — г. Мариуполь — в пределах области;

Житомирская область — на а/д М-06 Киев-Чоп и М-07 Киев-Ковель-Ягодин — в пределах области;

Ровенская область — на а/д М-06 Киев-Чоп — в пределах области;

Черниговская область — на а/д М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка — в пределах области;

Тернопольская область — на а/д М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка и М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече — в пределах области.

Полтавская область — на а/д М-03 Киев-Харьков-Довжанский и Н-08 Борисполь-Днепр (через Кременчуг) — Мариуполь — в пределах области.

Сотрудники полиции Закарпатья усилили патрулирование дорог из-за возможных подтоплений в области. По состоянию на 11 февраля, подтопления наблюдают в селе Великие Лучки Мукачевского района.



Во Львовской области спасатели трижды помогали выехать из сугробов школьным автобусам. Утром спасатели отбуксировали автобус в Николаевском районе, между селами Малая Горожанна и Колодрубы. К тому времени в автобусе были шестеро детей и двое взрослых. А после обеда в селе Угерско Стрыйского района отбуксировали автобус, в котором находилось 14 детей. Они возвращались домой из школы. Еще один школьный автобус спасатели отбуксировали в селе Ракобовты Бугского района. В автобусе был только водитель.

Напомним, ранее мы сообщали, что снежные заносы, дожди при минусовой температуре воздуха и пробки на улицах образовались из-за непогоды. Гидрометцентр и ГСЧС прогнозируют тем временем ухудшение синоптической ситуации.

Утром 11 февраля наблюдается местами сильный снег (прирост снега 2−10 см) наблюдается в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха −1−7°С.