Снежная буря в Украине – на каких дорогах ограничено движение транспорта. Фото: hepage.ua/

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Снегопады в Украине усилились 11 февраля, поэтому ситуация на дорогах остается сложной.

Утром наблюдается снег во Львовской, Тернопольской и Ровенской областях, в Закарпатской — небольшой снег с дождем, информируют в ГСЧС.

С 7.00 с целью недопущения накопления тяжеловесного и крупногабаритного транспорта продолжают действовать ограничения движения на въезд в Киев на автодорогах:

М-01 Киев — Чернигов;

М-03 Киев — Харьков;

М-05 Киев — Одесса;

М-06 Киев — Чоп;

М-07 Киев — Ковель;

Н-01 Киев — Знаменка;

Н-08 Борисполь — Мариуполь.

Подразделения ГСЧС с начала непогоды освободили из снежных заносов 550 транспортных средств (из них 16 карет «скорой» и 23 автобуса) и оказали помощь 868 гражданам.

В Киеве продолжается уборка снега, ночью работало 418 единиц спецтехники.

Дорожники несколько дней активно вывозят снег с улиц, площадей и тротуаров города, сообщает «Киевавтодор». За последние сутки было вывезено 3 тыс. 953 тонны.

В течение дня в городе прогнозируют значительные осадки. По оценкам метеорологов, снегопад без остановки продлится до вечера субботы, 13 февраля.

На границе Украины с Польшей и Венгрией по состоянию на утро 11 февраля в очередях стоят больше 200 автомобилей, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Возле пункта пропуска «Шегини» на границе с Польшей ожидают 110 автомобилей, у «Краковца» — 80 авто.

Есть очередь в пропускном пункте «Тиса» на границе с Венгрией, там ожидают 20 автомобилей.

Напомним, Гидрометцентр и ГСЧС прогнозируют тем временем ухудшение синоптической ситуации.

Утром 11 февраля местами сильный снег (прирост снега 2−10 см) наблюдается в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской областях при температуре воздуха -1−7 °С.