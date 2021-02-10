Погода в Украине. Фото: chasdiy.org

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Погода в Украине 11 февраля ухудшится в западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях.

В этих регионах прогнозируют мокрый снег налипание мокрого снега, местами гололед, порывы ветра 15−20 м/с, метели и снежные заносы. В Карпатах прогнозируют сильный дождь и мокрый снег; на дорогах страны, кроме юга, гололед. Ночью температура воздуха ожидается от 4° тепла до 12° мороза, а днем столбики термометров покажут от 15° тепла до 6° ниже нуля по Цельсию. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 11 февраля ожидается дождливая и с мокрым снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 8−10° мороза, а днем — 1−3° ниже нуля.

Погода в Харькове в четверг будет меняться в зависимости от времени суток. Температуру воздуха ночью прогнозируют 1−3° с отметкой минус, днем воздух прогреется до 3−5° тепла.

Погода в Одессе завтра будет дождливой только днем. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 2−4° тепла, а днем обещают 8−10° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки ожидается с мокрым снегом и дождем. Столбики термометров ночью покажут 5−7° мороза, а днем обещают 4−6° ниже нуля.

Погодные условия в Карпатах 11 февраля принесут дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0° до 7° мороза, а днем от 1° тепла до 3° мороза.

Геомагнитная обстановка в Украине 11 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в Киеве третий день продолжаются снегопады, в столице за двое суток выпало 35 см снега. Общественный транспорт ездит не по графику, а на улицах стало больше ДТП.