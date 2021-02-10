Стейк рибай напечатали на 3D-принтере, фото: Aleph Farms

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Ракурс

Ученые с помощью специализированного 3D-принтера напечатали стейк рибай — один из самых дорогих видов стейков, для которого используют лучшую говядину.

Воспроизвести стейк на принтере удалось израильском стартапа Aleph Farms, который осуществляет выращивание мяса в лабораторных условиях с целью создания материала, который в дальнейшем можно было бы использовать для 3D-печати, сообщает издание The Washighton Post.

Доработка соответствующей технологии еще продолжается, однако в Aleph Farms ожидают, что в течение нескольких лет удастся получить необходимые разрешения и такие стейки появятся на полках супермаркетов.

Разработанная Aleph Farms технология заключается в использовании отобранных у животных клеток, которые впоследствии культивировали и клонировали в лабораторных условиях.

Четыре основных типа клеток, из которых состоит мясо — мышечная ткань, жир, кровь и вспомогательные клетки, стали основой для «чернил» в процессе «изготовления» мяса на принтере.

То есть, в процессе создания этого стейка на 3D-принтере ни одно животное не пострадало.

В компании отмечают, что изготовление и поставка такого «печатного» мяса будут более прозрачными для потребителей, чем продукция обычного животноводства. Дело в том, что культивируемое мясо можно будет проследить до определенной клетки.

Кроме того, поскольку такое мясо выращивается в стерильных условиях, оно не будет содержать антибиотиков и, вероятно, сможет храниться дольше из-за отсутствия патогенов.

Напомним, международная группа ученых создала гелеобразные чернила, которые можно использовать для создания продуктов на 3D-принтере.