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Стейк рібай надрукували на 3D-принтері, фото: Aleph Farms

Революція в кулінарії — елітні стейки навчилися друкувати на 3D-принтері

10 лют 2021, 16:27
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Учені за допомогою спеціалізованого 3D-принтера надрукували стейк рібай — один з найдорожчих видів стейків, для якого використовують найкращу яловичину.

Відтворити стейк на принтері вдалося ізраїльському стартапу Aleph Farms, який здійснює вирощування м’яса в лабораторних умовах з метою створення матеріалу, який надалі можна було б використовувати для 3D-друку, повідомляє видання The Washighton Post.

Доопрацювання відповідної технології ще триває, проте в Aleph Farms очікують, що впродовж кількох наступних років вдасться отримати необхідні дозволи і такі стейки з‘являться на полицях супермаркетів.

Розроблена Aleph Farms технологія полягає у використанні відібраних у тварин клітин, які згодом культивували та клонували в лабораторних умовах.

Чотири основні типи клітин, з яких складається м’ясо — м’язова тканина, жир, кров і допоміжні клітини, стали основою для «чорнил» в процесі «виготовлення» м’яса на принтері.

Тобто, в процесі створення цього стейку на 3D-принтері жодна тварина не постраждала.

Стейк рібай надрукували на 3D-принтері, фото: Aleph Farms

У компанії наголошують, що виготовлення та постачання такого «друкованого» м’яса будуть більш прозорими для споживачів, ніж продукція звичайного тваринництва. Річ у тім, що культивоване м’ясо можна буде простежити аж до певної клітини.


Крім того, оскільки таке м’ясо вирощується в стерильних умовах, воно не міститиме антибіотиків та, ймовірно, зможе зберігатися довший час через відсутність патогенів.

Нагадаємо, міжнародна група вчених створила гелеподібні чорнила, які можна використовувати для створення харчів на 3D-принтері.


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