“Нацкорпус” блокує силові загони Киви-Медведчука в центрі Києва

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«Національний корпус» блокує тітушок, яких нібито привезла до Києва проросійська сила ОПЗЖ. Молодики, як стверджують у «Нацкорпусі», планували здійснювати провокації через закриття телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука.

Прямо зараз активісти «Нацкорпусу» блокують базу бойовиків Киви-Медведчука, які готувались до провокацій в столиці. Нам стало відомо, що силові загони під кураторством ОПЗЖ готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів Zik, «112 Україна» та NewsOne до Києва стягнули групи можливо озброєних тітушок, — йдеться у повідомленні Нацкорпусу.

Окрім цього, у Нацкорпусі заявили, що проросійські бойовики застосовували вогнепальну зброю. Також під час прямої трансляції з місця події представники «Нацкорпусу» спіймали чоловіка з блокнотом ОПЗЖ, в якому нібито містилися записи про видачу коштів.

У чоловіка знайшли дозвіл на зброю та зошит із записами, де, зокрема, згадується ОПЗЖ, зазначені розцінки за роботу. Він сказав, що йому платили 10 тис грн. в місяць за підтримку мітингів, — розповіли у прес-служба Нацкорпусу.

На перехресті вулиць Іоанна Павла II та Перспективної, що в Печерському районі столиці, перебувають й наряди поліції та слідчо-оперативна група Печерського управління.