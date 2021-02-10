Притула прокоментував свій вихід із політради «Голосу». Фото: Голос

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Ракурс

Сергій Притула прокоментував свій вихід з політичної ради партії «Голос».

Телеведучий відкинув закиди про те, що йому набридла політика й саме тому він начебто залишив політраду. Він запевнив, що нікуди з політики йти не збирається. Про це йдеться у зверненні Притули, яке з’явилося на його сторінці у Facebook.

Не дочекаєтесь! Я розумію, що багато кому цього хотілося б, багато кому я заважаю, або можу не подобатись. Минулого року я прийняв для себе достатньо серйозне та вагоме рішення не бути байдужим і спробувати щось змінити в країні, — зазначив шоумен.

За словами Притули, у 2020 році він пішов у політику «достатньо серйозно». Він переконує, що з того часу його рішення про політичну діяльність не змінилося, а з «амбіціями все гаразд».

Нагадаємо, 19 лютого стало відомо, що шоумен Сергій Притула вийшов із політради політичної сили «Голос» та перестав бути заступником голови партії. У полістилі пояснили, що причина виходу Притули з політради — оновлення її складу, оскільки цей склад займався місцевими виборами 2020 року. Також заявлялося, що Притула залишиться членом партії та працюватиме над її розвитком.