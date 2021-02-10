Справу "ПриватБанку" можуть забрати з НАБУ за "схемою Татарова"

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Справу «ПриватБанку» готують до переведення у відання іншого слідчого органу. Директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу 10 лютого заявив про те, що незабаром у Печерському суді може бути ухвалене рішення про передачу справи розкрадань у «ПриватБанку» колишніми власниками від НАБУ до іншого органу.

Ситник розповів, що Печерський суд лише використовується як інструмент, аби забрати справи з НАБУ. На його думку, в Офісі генпрокурора цьому сприяють.

Питання ж не в Печерському районного судді. Питання в тому, як вони впливають на роботу в Офісі генпрокурора. Попри очевидну незаконність цих рішень та прямої заборони в КПК забирати справи НАБУ, рішення Печерського суду в ОГП використовують як інструмент аби обходити законодавчу норму. Цю норму давно хочуть обійти і зараз придумали такий «трюк» з Печерським судом, але без підтримки таких рішень в ОГП вони б не використовувались, — сказав керівник НАБУ.

У Центрі протидії корупції повідомили, що справу можуть злити так само, як це робиться із провадженням заступника голови Офісу президента Олега Татарова: Печерський суд незаконно зобов’язує забрати справу у НАБУ, а Офіс генпрокурора виконує рішення. Утім, Кримінально-процесуальний кодекс прямо забороняє передавати справи НАБУ.

У листопаді 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка передав у НАБУ справу про виведення багатомільярдних коштів з «ПриватБанку» до його націоналізації. Йдеться про розслідування того, як керівництво банку за змовою з колишніми власниками Коломойським та Геннадієм Боголюбовим завдали державі шкоди на 116,8 млрд грн.

У березні 2020 року Ситник заявив, що справи «ПриватБанку» перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень. 1 травня Ситник заявив, що бюро рухається до оголошення підозр у справі «ПриватБанку».