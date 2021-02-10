Дело «ПриватБанка» могут забрать из НАБУ по «схеме Татарова» — Сытник

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Дело «ПриватБанка» готовят к переводу в другой орган следствия. Директор НАБУ Артем Сытник на брифинге 10 февраля заявил о том, что вскоре в Печерском суде может быть принято решение о передаче дела о хищениях в «ПриватБанке» бывшими владельцами из НАБУ в другой орган.

Сытник рассказал, что Печерский суд используется только как инструмент, чтобы забрать дело из НАБУ. По его мнению, в Офисе генпрокурора этому способствуют.

Вопрос ведь не в Печерском районном суде. Вопрос в том, как он влияют на работу в Офисе генпрокурора. Несмотря на очевидную незаконность этих решений и прямой запрет, решение Печерского суда в ОГП используют как инструмент чтобы обходить законодательную норму. Эту норма давно хотят обойти и сейчас придумали такой «трюк» с Печерским судом. Но без поддержки таких решений в ОГП они бы не использовались, — сказал руководитель НАБУ.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что дело могут слить так же, как это делается с делом заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова: Печерский суд незаконно обязывает забрать дело в НАБУ, а Офис генпрокурора выполняет решение. Впрочем, КПК прямо запрещает передавать дела НАБУ.

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе многомиллиардных средств из «ПриватБанка» до его национализации. Речь идет о расследовании того, как руководство банка по сговору с бывшими владельцами Коломойским и Геннадием Боголюбовым нанесли государству ущерб на 116,8 млрд грн.

В марте 2020 года Сытник заявил, что дела «ПриватБанка» находятся на финальной стадии и только отсутствие экспертиз откладывает принятие решений. 1 мая Сытник заявил, что бюро движется к объявлению подозрений по делу «ПриватБанка».