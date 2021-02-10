Притула прокомментировал свой выход из политсовета «Голоса». Фото: Голос

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Ракурс

Сергей Притула прокомментировал свой выход из политического совета партии «Голос».

Телеведущий отверг упреки о том, что ему надоела политика и именно поэтому он якобы покинул политсовет. Он заверил, что никуда из политики уходить не собирается. Об этом говорится в обращении Притулы, которое появилось на его странице в Facebook.

Не дождетесь! Я понимаю, что многим этого хотелось бы, много кому я мешаю, или могу не нравиться. В прошлом году я принял для себя достаточно серьезное и весомое решение не быть равнодушным и попытаться что-то изменить в стране, — отметил шоумен.

По словам Притулы, в 2020 году он пошел в политику «достаточно серьезно». Он убеждает, что с тех пор его решение о политической деятельности не изменилось, а с «амбициями все в порядке».

Напомним, 19 февраля стало известно, что шоумен Сергей Притула вышел из политсовета политической силы «Голос» и перестал быть заместителем председателя партии. В полистиле пояснили, что причина выхода Притулы из политсовета — обновление ее состава, поскольку этот состав занимался местными выборами 2020 года. Также заявлялось, что Притула останется членом партии и будет работать над ее развитием.