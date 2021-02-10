«Нацкорпус» блокирует силовые отряды Киви-Медведчука в центре Киева

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«Национальный корпус» блокирует титушок, которых якобы привезла в Киев пророссийская сила ОПЗЖ. Титушки, как утверждают в «Нацкорпусе», планировали осуществлять провокации в ответ на закрытие телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.

Прямо сейчас активисты «Нацкорпуса» блокируют базу боевиков Киви-Медведчука, которые готовились к провокациям в столице. Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством ОПЗЖ готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов Zik, «112 Украина» и NewsOne в Киев стянули группы возможно вооруженных титушек, — говорится в сообщении Нацкорпуса.

Кроме этого, там заявили, что пророссийские боевики применяли огнестрельное оружие. Также во время прямой трансляции с места события представители «Нацкорпуса» поймали мужчину с блокнотом ОПЗЖ, в котором якобы содержались записи о выдаче средств.

У мужчины нашли разрешение на оружие и тетрадь с записями, где, в частности, упоминается ОПЗЖ, указаны расценки за работу. Он сказал, что ему платили 10 тыс грн. в месяц за поддержку митингов, — рассказали в пресс-службе «Нацкорпуса».

На перекрестке улиц Иоанна Павла II и Перспективной, что в Печерском районе столицы, находятся также наряды полиции и следственно-оперативная группа Печерского управления.