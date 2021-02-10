Погода в Україні. Фото: chasdiy.org

https://racurs.ua/ua/n150249-doschi-ojeled-ta-mokryy-snig-pogoda-v-ukrayini-na-11-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 11 лютого погіршиться — у західних, північних, більшості центральних, в Одеській та Миколаївській областях.

У цих регіонах прогнозують мокрий сніг налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини й снігові замети. У Карпатах прогнозують сильний дощ та мокрий сніг; на дорогах країни, крім південного сходу, ожеледицю. Вночі температура повітря очікується від 4° тепла до 12° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 15° тепла до 6° нижче нуля за Цельсієм. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 11 лютого очікується дощова та з мокрим снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 8−10° морозу, а вдень — 1−3° нижче нуля.

Погода в Харкові у четвер буде змінюватися в залежності пори доби. Температуру повітря вночі прогнозують 1−3° із позначкою мінус, вдень повітря прогріється до 3−5° тепла.

Погода в Одесі завтра буде дощовою лише вдень. Температурні показники наступні — вночі очікується 2−4° тепла, а вдень обіцяють 8−10° вище нуля.

Погода у Львові найближчої доби очікується з мокрим снігом та дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° морозу, а вдень обіцяють 4−6° нижче нуля.

Погодні умови в Карпатах 11 лютого принесуть дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 0° до 7° морозу, а вдень від 1° тепла до 3° морозу.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, у Києві третій день тривають снігопади, у столиці за дві доби випало 35 см снігу. Громадський транспорт їздить не за графіком, а на вулицях побільшало ДТП.