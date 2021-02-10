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Ракурс
У столиці триває транспортний хаос — сніг у Києві

Сніг у Києві — у столиці транспортний хаос (ФОТО, ВІДЕО)

10 лют 2021, 13:11
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Справжня сніжна зима триває у Києві. Вже другий день поспіль громадський транспорт їздить не за графіком.

На вулицях побільшало ДТП, водії відкопують свої авто зі снігу, а найменша аварія спричинює затор.

У столиці за дві доби випало 35 см снігу. Снігопади у місті тривають уже третій день, заявив 10 лютого на брифінгу мер міста Віталій Кличко.

У столиці триває транспортний хаос — сніг у Києві, фото — Укрінформ

Увесь наявний комунальний транспорт розчищає сніг у Києві. Кличко попросив киян за можливості не їздити на авто під час снігопаду.

За ніч зі столиці вивезли більше 3 тисяч тонн снігу.

Громадський транспорт працює, але без дотримання графіка. Сьогодні зранку в місті утворились значні затори, рух транспорту ускладнений на всіх вулицях міста.

У столиці триває транспортний хаос — сніг у Києві, фото — Прямий

У столиці триває транспортний хаос — сніг у Києві, фото — Укрінформ

ДСНС повідомляє, що з 11.00 в Києві розпочався поетапний рух великогабаритного транспорту.

У столиці триває транспортний хаос — сніг у Києві, фото — Укрінформ


У столиці триває транспортний хаос — сніг у Києві

У столиці триває транспортний хаос — сніг у Києві, фото — Прямий

Джерело: Ракурс


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