В Україні можуть запровадити новий вид військової служби, фото:

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Військова служба нового виду — служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, може з’явитися в Україні.

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту підтримати в другому читанні та в цілому законопроект щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку (№ 3553), який це передбачає. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Також цей законопроект передбачає:

створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

забезпечення належного функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Відповідне засідання комітету відбулося сьогодні, 10 лютого, у форматі відеоконференції.

За основу цей законопроект був прийнятий 15 вересня 2020 року.