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В Украине могут ввести новый вид военной службы, фото: Українське радіо
Введение нового вида военной службы в Украине поддержал профильный комитет Радыhttps://racurs.ua/n150230-vvedenie-novogo-vida-voennoy-slujby-v-ukraine-podderjal-profilnyy-komitet-rady.htmlРакурс
Военная служба нового вида — служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, может появиться в Украине.
Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении и в целом законопроект по совершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета (№ 3553), который это предусматривает. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Также этот законопроект предусматривает:
- создание на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;
- обеспечение надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
- усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Соответствующее заседание комитета состоялось сегодня, 10 февраля, в формате видеоконференции.
За основу этот законопроект был принят 15 сентября 2020 года.
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