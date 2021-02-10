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В Украине могут ввести новый вид военной службы, фото: Українське радіо

Введение нового вида военной службы в Украине поддержал профильный комитет Рады

10 фев 2021, 12:55
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Военная служба нового вида — служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, может появиться в Украине.

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении и в целом законопроект по совершенствованию отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета (№ 3553), который это предусматривает. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Также этот законопроект предусматривает:


  • создание на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
  • упорядочение вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов;
  • обеспечение надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
  • усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Соответствующее заседание комитета состоялось сегодня, 10 февраля, в формате видеоконференции.

За основу этот законопроект был принят 15 сентября 2020 года.

Источник: Ракурс


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