Уникальные животные Чернобыля — потрясающий фотоотчет за 2020 год

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Ракурс

Животные Чернобыля снова попали в объектив цифровых фотокамер — Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник 10 февраля представил результаты наблюдения за флорой и фауной зоны отчуждения в 2020 году.

Наша задача — мониторинг распространения и численности на заповедной территории крупных млекопитающих. Лучший способ собирать материал — фотоловушки… В прошлом году в зоне отчуждения установили 76 цифровых фотокамер, которые «наснимали» 31 тыс. различных фотографий живого мира Полесья, — отметили в пресс-службе заповедника в Фейсбук.

Также там добавили, что в 2020 году между заповедником и Франкфуртским зоологическим сообществом началось сотрудничество в рамках международного природоохранного проекта «Полесье — дикая природа без границ». Его миссия — восстановить один из крупнейших в Европе регионов дикой природы. В качестве одного из районов, представляющих Полесье, исследователи выбрали Чернобыльский заповедник.

Каких редких и неуловимых животных удалось заснять на протяжении 2020 года — смотрите на видео: