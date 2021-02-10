Дія. Фото: Минцифри

https://racurs.ua/n150228-vakcinaciya-ot-koronavirusa-v-odin-klik-v-diyi-poyavitsya-novaya-funkciya.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже 15 февраля. В связи с этим Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) подготовили цифровой инструмент для регистрации на вакцинацию.

Встать в виртуальную очередь на прививку можно будет благодаря приложению «Дія». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время панельной дискуссии на Всеукраинском форуме «Украина 30: Коронавирус: вызовы и ответы».

По его словам, сейчас Минцифры ведет переговоры с Минздравом, чтобы начать прием электронных заявок от украинцев, которые планируют вакцинироваться.

Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализовано организовать этот процесс, — заявил министр.

Он добавил, что крайне важно организовать процесс вакцинации. В Министерстве планируют сделать запись в электронную очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине через «Дію» в несколько кликов. В то же время на базе медицинской электронной системы eHealth будет формироваться база граждан, которые пришлют заявку на вакцинацию.

На основании записей в «Дії» в соответствии с планом поставок вакцин Минздрав и НСЗУ смогут оперативно распределять вакцины согласно очереди. Также будет работать контакт-центр, который будет отвечать на вопросы граждан.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется ориентировочно уже 15 февраля. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что в рамках инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX, Украина получит 8 млн доз вакцин. Известно, что поставка 117 тыс. доз придет от Pfizer.