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Ракурс
Дія. Фото: Мінфицри

Вакцинація від коронавірусу в один клік — у «Дії» з’явиться нова функція

10 лют 2021, 12:46
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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже 15 лютого. У зв’язку з цим Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством охорони здоров’я МОЗ) та Національною службою здоров’я України (НСЗУ) підготували цифровий інструмент для реєстрації на вакцинацію.

Встати у віртуальну чергу на щеплення можна буде завдяки додатку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час панельної дискусії на Всеукраїнському форумі «Україна 30: Коронавірус: виклики та відповіді».

За його словами, наразі Мінцифри веде перемовини з МОЗ, щоб розпочати приймання електронних заявок від українців, які планують вакцинуватися.

Так ми зможемо спрогнозувати попит, щоб потім ефективно організувати систему і логістику вакцинації. Важливо зібрати якісну інформацію, щоб ефективно і децентралізовано організувати цей процес, — заявив міністр.

Він додав, що вкрай важливо зорганізувати процес вакцинації. У Міністерстві планують зробити запис в електронну чергу на вакцинацію від коронавірусу в Україні через «Дію» в кілька кліків. Натомість на базі медичної електронної системи eHealth буде формуватися база громадян, які надішлють заявку на вакцинацію.


На підставі записів в «Дії» відповідно до плану поставок вакцин МОЗ та НСЗУ зможуть оперативно розподіляти вакцини згідно з чергою. Також працюватиме контакт-центр, який відповідатиме на запитання громадян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться орієнтовно вже 15 лютого. Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в рамках ініціативи Всесвітньої організації з охорони здоров’я (ВООЗ) COVAX, Україна отримає 8 млн доз вакцин. Наразі відомо, що поставка 117 тис. доз прийде від Pfizer.

Джерело: Ракурс


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