Військові навчання. Фото: ЗСУ

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Військові навчання на Херсонщині провели Збройні сили України. На одному з полігонів бойової підготовки екіпажі армійської авіації, що підпорядковані Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України (ЗСУ), відпрацювали елементи взаємодії з тактичним повітряним десантом.

Під час навчань українські військові вдосконалювали навички льотної підготовки екіпажів, вивчали способи бойового застосування армійської авіації при висадці повітряного десанту, а також тренувалися у взаємодії командирів та екіпажів авіації. Про це повідомляє прес-служба Командування об'єднаних сил.





Повідомляється, що під час навчання екіпажам доручили висадити розвідувальні групи в район ведення бойових дій, надати їм вогневу підтримку та евакуювати з місця виконання поставлених завдань. За словами командувача Сергія Наєва, десантні загони здійснили висадку посадковим способом. Після цього вийшли до вказаного району, взявши під контроль панівні висоти та рубежі.

Воїни-десантники та вертолітники, що залучені до оборони півдня України, продемонстрували чіткі та злагоджені дії, хорошу роботу та високі результати, — зазначив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові навчання в акваторії Чорного моря провела катерна тактична група Військово-морських сил Збройних сил України разом з американським есмінцем і кораблем забезпечення. Метою тренування типу PASSEX було підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навичок та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій.