Военные учения. Фото: ВСУ

https://racurs.ua/n150227-armeyskaya-aviaciya-oos-osuschestvila-uchebnyy-vozdushnyy-desant-video.html

Ракурс

Военные учения на Херсонщине провели Вооруженные силы Украины. На одном из полигонов боевой подготовки экипажи армейской авиации, подчиненные командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ), отработали элементы взаимодействия с тактическим воздушным десантом.

Во время учений украинские военные совершенствовали навыки летной подготовки экипажей, изучали способы боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта, а также тренировались во взаимодействии командиров и экипажей авиации. Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил.





Сообщается, что во время учебы экипажам поручили высадить разведывательные группы в район ведения боевых действий, предоставить им огневую поддержку и эвакуировать с места выполнения поставленных задач. По словам командующего Сергея Наева, десантные отряды высадились посадочным способом. После этого они высадились в указанном районе, взяв под контроль господствующие высоты и рубежи.

Воины-десантники и вертолетчики, привлеченные к обороне юга Украины, продемонстрировали четкие и слаженные действия, хорошую работу и высокие результаты, — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные учения в акватории Черного моря провела катерная тактическая группа Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вместе с американским эсминцем и кораблем обеспечения. Целью тренировки типа PASSEX было поддержание безопасности в Черном море, совершенствование навыков и повышение совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.