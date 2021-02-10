Украинский «Боинг» был сбит в небе над Ираном в январе 2020 года, фото: IRNA

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Авиакатастрофа в Тегеране 8 января 2020 года — сбивание украинского пассажирского самолета силами ПВО Ирана, могла произойти из умышленных причин.

Об этом свидетельствует секретная аудиозапись, которую изучают правительство Канады и канадские органы безопасности, сообщает издание CBC News.

Отмечается, что на этой аудиозаписи человек, голос которого, по данным источников издания, похож на голос министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение украинского «Боинга» было преднамеренным актом.

На этой аудиозаписи человек, похожий голосом на Зарифа, говорит на языке фарси (официальном языке Ирана), что существует «тысяча возможностей» объяснить сбитые самолеты, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех «внедренных лиц», что, по его словам, было бы «вовсе не маловероятным» сценарием.

Также вероятный Зариф отметил, что, по его мнению, есть причины, по которым правда об этой авиакатастрофе никогда не будет раскрыта на высшем уровне — правительством и вооруженными силами Ирана.

По его мнению, руководство Ирана может хранить эту информацию в тайне в интересах нации, поскольку в противном случае она может «открыть определенные двери» в систему обороны страны.

Зариф является главным переговорщиком Ирана со странами, которые потеряли граждан на этом авиарейсе, и является голосом Исламской Республики Иран на мировой арене.

В течение последнего года он поддерживал официальные утверждения правительства о том, что причиной авиакатастрофы стала человеческая ошибка.

Вскоре после катастрофы Зариф заявил, что военные «смело» брали на себя ответственность, но добавил, что военные чиновники держали его и президента в неведении в течение нескольких дней.

Сначала Иран отрицал свою причастность к уничтожению самолета. Спустя три дня после катастрофы президент Ирана Хасан Роухани признал, что военные «непреднамеренно» сбили самолет.

Он обвинил в катастрофе человеческую ошибку, заявив, что военные приняли реактивный самолет за враждебную цель после американского удара беспилотниками, в результате которого в Ираке погиб высокопоставленный иранский генерал.

Напомним, в начале января 2021 года тогдашний госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в покрытии виновных в катастрофе украинского «Боинга».