Антикоррупционное бюро пришло в «Энергоатом» с обысками

https://racurs.ua/n150225-antikorrupcionnoe-buro-prishlo-v-energoatom-s-obyskami-dokument.html

Ракурс

Обыски в «Энергоатоме» 10 февраля касаются реализации электроэнергии по заниженной цене. Их проводит Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом в своих соцсетях сообщил народный депутат Гео Лерос. Он заявил, что следственные действия проводят по уголовному делу от 21 декабря 2020 года. Официальные комментарии НАБУ и «Энергоатом» еще не обнародовали.

Речь идет о незаконной продаже вице-президентом «Энергоатома» Якобом Хартмутом электроэнергии по нерыночной цене. Ток продали компании «Юнайтед Энерджи» и нанесли ущерб «Энергоатому» на 2,4 млрд грн.

«Энергоатом» продал электроэнергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а те реализовали ее конечным потребителям в разы дороже цены закупки у «Энергоатома».

Хартмут, по утверждению Лероса, является кратурой Офиса президента Украины и нардепа Андрея Деркача.

Нардеп напомнил, что после смены руководства «Энергоатома», которую курировал лично президент Украины, на ключевые должности зашли люди Деркача (автора пленок Байдена) и заместителя офиса президента Олега Татарова. После этого началось доведение «Энергоатома» к банкротству.