Антикорупційне бюро прийшло в «Енергоатом» з обшуками

https://racurs.ua/ua/n150225-antykorupciyne-buro-pryyshlo-v-energoatom-z-obshukamy-dokument.html

Ракурс

Обшуки в «Енергоатомі» 10 лютого стосуються реалізації електроенергії за заниженою ціною. Їх проводить Національне антикорупційне бюро.

Про це у своїх соцмережах повідомив народний депутат Гео Лерос. Він заявив, що слідчі дії відбуваються у кримінальній справі від 21 грудня 2020 року. Офіційних коментарів НАБУ і «енергоатом» ще не оприлюднювали.

Йдеться про незаконний продаж віце-президентом «Енергоатому» Якобом Хартмутом електроенергії за неринковою ціною. Струм продали компанії «Юнайтед Енерджі» і завдали збитків «Енергоатому» на 2,4 млрд грн.

«Енергоатом» продав електроенергію за неринковими заниженими цінами трейдерам олігархів, а ті реалізували її кінцевим споживачам в рази дорожче від ціни закупівлі в «Енергоатома».

Хартмут, за ствердженням Лероса, є людиною Офісу президента України і нардепа Андрія Деркача.

Нардеп нагадав, що після зміни керівництва «Енергоатому», яке курував особисто президент України, на ключові посади зайшли люди Деркача (автора плівок Байдена) І заступника офісу президента Олега Татарова. Після цього почалося доведення «Енергоатому» до банкрутства.