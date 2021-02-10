Роспуск Рады и досрочные выборы рассматривают у Зеленского — СМИ

https://racurs.ua/n150224-rospusk-rady-i-dosrochnye-vybory-rassmatrivaut-u-zelenskogo-smi.html

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Роспуск Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов периодически рассматривают в Офисе президента Украины как последний аргумент в разговоре с «непокорными» нардепами из «Слуги народа» и спикером Дмитрием Разумковым.

Опция роспуска Верховной Рады действительно периодически звучит на Банковой. В частности, когда речь заходит о спасении личного рейтинга Зеленского, который продолжает падать, в том числе и из-за конфликтов внутри власти, — пишет УП со ссылкой на источники в офисе Зеленского и фракции «Слуга народа».



Издание добавляет, что перевыборы дали бы возможность сбросить балласт, очистить и консолидировать команду монобольшинства. Однако Зеленский не спешит реализовывать подобный вариант.

Напомним, ранее стало известно, что рейтинг президента планируют поднимать «тройками» — во власти решили создать так называемые профильные группы, которые должны наработать законы для выполнения предвыборных обещаний Зеленского и соответственно поднятия его рейтинга. Модерацией работы 20 «троек» будет заниматься вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. В состав каждой «тройки» входят председатель парламентского комитета, член Кабмина и заместитель главы Офиса президента.