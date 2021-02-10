Зеленский. Фото: Лига

https://racurs.ua/n150221-reyting-zelenskogo-budut-spasat-troyki-razumkov-ne-u-del-smi.html

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Рейтинг Зеленского поднимать «тройками. Во власти решили создать так называемые профильные группы, которые должны наработать законы для выполнения предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского и соответственно поднять его рейтинг.

Модерацией работы «троек» будет заниматься вице-спикер Руслан Стефанчук. Об этом сообщает «Украинская правда».

В состав «троек» входят 20 профильных групп. В каждую из них входит также соответствующий глава комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы Офиса Зеленского. Их задача — составить план и написать законы под программу президента.

Как сообщают источники издания, встречи в «тройках» проходят или очно или онлайн. На каком-то этапе к ним может подключаться и премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности, сейчас существует экономическая «тройка», финансовая, налоговая — в общем «троек» примерно столько, сколько комитетов в Раде — 23.

На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и парламент. Отмечается, что в работу «троек» никак не включен спикер Рады Дмитрий Разумков.

В издании отмечают, что таким образом Руслана Стенфанчука «подготавливают» к должности спикера Верховной Рады, которую сейчас занимает Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее мы сообщали, что нардепам из фракции «Слуга народа» раздали тезисы, как комментировать санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака и его телеканалов 112 ZIK и NewsOne. «Слугам» советуют указывать на то, что украинский закон «О санкциях» позволяет вводить их против украинских граждан, которые занимаются террористической деятельностью или против тех, кто создает угрозу национальной безопасности.

Также «слугам» советуют опровергать возможность отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а также настаивать на том, что он может иметь свое видение процессов в стране, что является нормальным для демократического общества.