Владимир Путин и Дональд Трамп, фото: Kremlin.ru

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Дональд Трамп, 45-й президент США, скрывал детали свои телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Однако Джо Байден как новый президент США может беспрепятственно получить к ним доступ. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

Байдену принадлежат все материалы относительно звонков. Одновременно есть только один президент, — подчеркнул собеседник издания.

За время президентства Трампа между ним и Путиным произошли около 12 «несложных» телефонных разговоров и встреч.

Информация о том, что во время этих разговоров было сказано, может помочь понять, раскрывал ли когда-нибудь Трамп конфиденциальную информацию и заключал ли какие-то сделки с лидером Кремля, которые могут застать врасплох новую администрацию.

В Белом доме не стали комментировать, видел ли Байден содержание этих разговоров, но пока, по крайней мере, Совет национальной безопасности США не зарегистрировал никаких жалоб относительно записей разговоров предыдущей администрации.

Отмечается, что Трамп тщательно охранял свои частные беседы с иностранными лидерами, в частности с Путиным. Чтобы скрыть их содержание, он, в частности, даже прибегал к конфискации заметок своего переводчика.

Напомним, Сенат США набрал достаточное количество голосов для признания конституционным импичмента Трампа.