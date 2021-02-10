Дональд Трамп. Фото: CNN

https://racurs.ua/n150208-impichment-trampa-priznali-konstitucionnym.html

Ракурс

Импичмент Дональда Трампа, экс-президента США, признано конституционным. Сенат США набрал достаточное количество голосов за признание этого решения.

Как свидетельствуют результаты голосования, 56 сенаторов признали процесс импичмента Трампу конституционным, 44 проголосовали против. Об этом сообщает «Голос Америки».

В поддержку импичмента выступили преимущественно сенаторы-демократы, но свою поддержку выразили и представители Республиканской партии — Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковськи, Митт Ромни, Бен Сасси и Пэт Туми.

Отметим, что в конце прошлого месяца сенатор-республиканец Рэнд Пол уже инициировал голосование по этому вопросу. Тогда 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 — противозаконным. При этом только пять республиканцев высказались за законность импичмента.

Как известно, импичмент Дональду Трампу готовят в Сенате даже после победы на выборах действующего президента Джо Байдена. Лидеры Сената договорились о быстрой процедуре. Демократы уверяют, что у них есть «непреодолимые» доказательства против экс-президента. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу своих сторонников, которое завершилось нападением на Капитолий и гибелью нескольких человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что проголосовать за то, чтобы обвинить Дональда Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия Сенат может уже в следующий понедельник. Если две трети сенаторов проголосуют за это решение, то Дональда Трампа лишат возможности второй раз избраться президентом США.