Дональд Трамп. Фото: Axios

https://racurs.ua/n150150-trampu-gotovyat-bystryy-impichment-v-senate-detali.html

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Импичмент Дональду Трампу готовят в Сенате даже после победы на выборах действующего президента Джо Байдена. Во вторник, 9 февраля, в США начинается второй процесс импичмента — лидеры Сената договорились о быстрой процедуре.

Демократы уверяют, что у них есть «непреодолимые» показания против экс-президента. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу своих сторонников, что завершилось нападением на Капитолий и гибелью нескольких человек. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что защита экс-президента США Дональда Трампа настаивает на том, что дело против него «абсурдное и неконституционное», поскольку теперь Трамп не является президентом, а находится в статусе частного лица. В Сенате заявляют, что бывший глава США все равно должен ответить за свои поступки, даже несмотря на то, что он сложил полномочия.

Законность всего процесса будут рассматривать 9 февраля, а в конце дня ожидается голосование за продление процедуры импичмента. Если это произойдет, то в среду начнутся дебаты сторон, которые продлятся всю неделю.

Проголосовать за то, чтобы обвинить Дональда Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия Сенат может уже в следующий понедельник. Если две трети сенаторов проголосуют за это решение, то Дональда Трампа лишат возможности второй раз избраться президентом США. Именно это считают главной идеей всего дела с его вторым импичментом.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания Smartmatic из США, которая разработала программное обеспечение для голосования, подала иск о клевете против телеканала Fox News, трех его ведущих и юристов бывшего президента США Дональда Трампа. Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Ответчиками указаны Fox Corporation, Fox News, трое ведущих — Мария Бартиромо, Лу Доббс и Жанин Пирро, а также юристы Трампа Рудольф Джулиани и Сидни Пауэлл. Истец отметил, что эти лица регулярно в телевизионных программах канала заявляли о фальсификации выборов.