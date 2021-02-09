Трамп. Фото: Axios

https://racurs.ua/ua/n150150-trampu-gotuut-shvydkyy-impichment-u-senati-detali.html

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Імпічмент Дональду Трампу готують у Сенаті навіть після перемоги на виборах чинного президента Джо Байдена. У вівторок, 9 лютого, в США починається другий процес імпічменту — лідери Сенату домовилися про швидку процедуру.

Демократи запевняються, що у них є «нездоланні» свідчення проти екс-президента. Його звинувачують у підбурюванні до заколоту своїх прихильників, що завершилося нападом на Капітолій і загибеллю кількох людей. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що захист екс-президента США Дональда Трампа наполягає на тому, що справа проти нього «абсурдна та неконституційна», оскільки тепер Трамп не є президентом, а перебуває у статусі приватної особи. У Сенаті заявляють, що колишній очільник США все одно має відповісти за свої вчинки, навіть попри те, що він склав повноваження.

Законність усього процесу розглядатимуть 9 лютого, а наприкінці дня очікується голосування за продовження процедури імпічменту. Якщо це станеться, то у середу почнуться дебати сторін, які триватимуть весь тиждень.

Проголосувати за те, щоб обвинуватити Дональда Трампа у підбурюванні до штурму Капітолію Сенат може вже у наступний понеділок. Якщо дві третини сенаторів проголосують за це рішення, то Дональда Трампа позбавлять можливості вдруге обратися президентом США. Саме це вважають головною ідеєю всієї справи з його другим імпічментом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія Smartmatic зі США, яка розробила програмне забезпечення для голосування, подала позов про наклеп проти телеканала Fox News, трьох його ведучих та юристів колишнього президента США Дональда Трампа. Позов подано до Верховного суду штату Нью-Йорк. Відповідачами вказані Fox Corporation, Fox News, троє ведучих — Марія Бартіромо, Лу Доббса і Жанін Пірро, а також юристи Трампа Рудольф Джуліані та Сідні Павелл. Позивач зазначив, що ці особи регулярно у телевізійних програмах каналу заявляли про фальсифікацію виборів.