Трамп. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n150208-impichment-trampa-vyznaly-konstytuciynym.html

Ракурс

Імпічмент Дональда Трампа, екс-президента США, визнано конституційним. Сенат США набрав достатню кількість голосів за визнання цього рішення.

Як свідчать результати голосування, 56 сенаторів визнали процес імпічменту Трампу конституційним, 44 проголосували проти. Про це повідомляє «Голос Америки».

На підтримку імпічменту виступили переважно сенатори-демократи, але свою підтримку висловили і представники Республіканської партії — Білл Кессіді, Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковські, Мітт Ромні, Бен Сассе і Пет Тумі.

Зауважимо, що наприкінці минулого місяця сенатор-республіканець Ренд Пол вже ініціював голосування з цього питання. Тоді 55 сенаторів визнали імпічмент законним, а 45 — протизаконним. При цьому тільки п’ять республіканців висловилися за законність імпічменту.

Як відомо, імпічмент Дональду Трампу готують у Сенаті навіть після перемоги на виборах чинного президента Джо Байдена. Лідери Сенату домовилися про швидку процедуру. Демократи запевняються, що у них є «нездоланні» свідчення проти екс-президента. Його звинувачують у підбурюванні до заколоту своїх прихильників, що завершилося нападом на Капітолій і загибеллю кількох людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що проголосувати за те, щоб обвинуватити Дональда Трампа у підбурюванні до штурму Капітолію Сенат може вже у наступний понеділок. Якщо дві третини сенаторів проголосують за це рішення, то Дональда Трампа позбавлять можливості вдруге обратися президентом США.